وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي في 7 مدن

2020-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من حفر الباطن، والطائف، وتبوك، وينبع، وبيشة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير فريق أول/ كشوف المرتبات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو المحاسبة، أو الموارد البشرية، أو علوم الكمبيوتر).

– فني محاسبة/ مبيعات (عدة مدن): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



