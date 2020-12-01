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#وظائف صحية شاغرة للجنسين في عيادات النهدي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى عيادات النهدي كير التابعة للشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أمراض الذكورة وجراحة المسالك البولية.
– أخصائي الطب الباطني.
– أخصائي أمراض جلدية
التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:
وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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