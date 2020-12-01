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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.
تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي مزايا وتعويضات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).
– مساعد إداري رابع (للنساء/ الأحساء): شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 ربيع الآخر 1442هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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