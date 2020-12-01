2020-12-01

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز في ثلاث مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتعليمية وفنية شاغرة من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وأضافت الشركة، أن العمل متاح بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: رئيس تطوير الأعمال (الرياض)، مدير سلامة المنتج (الرياض)، مدرس لغة إنجليزية (الرياض)، فني إدارة البيانات/ التايفون (الطائف)، رئيس الخدمات الفنية (الظهران).

وتابعت شركة بي إيه إي سيستمز أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).



