وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

2020-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب مقيم أطفال.

– طبيب مقيم الطب الباطني.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

