وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 30/11/2020

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تقدم جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 مئات الوظائف الشاغرة والمقدمة من كبرى الشركات والمكاتب والهيئات، وفى متابعة مستمرة على مصر فايف لتقديم جديد الوظائف المعلنة بمختلف الصحف المصرية والعربية، نتابع اليوم عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الاثنين.
وقد تضمنت إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 30/11/2020، عدد متميز من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من مهندسين وسكرتارية ومحاسبين وعمال في مختلف التخصصات وأخصائيين واستشاريين ومدرسين ودادات، ومندوبين مبيعات و وظائف إدارية وموظفين استقبال وممرضين وصيادلة وأمناء مخازن وفنيين في مختلف التخصصات ومحامين وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن على مصر فايف عرض جديد الوظائف لليوم.
وظائف آخري:
- وظائف خالية بشركة ايتوال للحلويات والمطاعم براتب 4500 جنية
- لجميع المؤهلات| مئات الوظائف الخالية بشركة لولو هايبر ماركت
- آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري نوفمبر وديسمبر 2020
- وظائف خالية بالشركة المصرية الدولية للبطاريات براتب 3000 جنية
وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 30/11/2020
- وظائف خالية بشركة تجارية كبرى بأسيوط.
- وظائف خالية بركة القاهرة للملابس الجاهزة.
- فرص عمل بشركة استثمار عقاري كبرى.
- وظائف خالية بمصنع رخام بالمنطقة الصناعية.
- فرص عمل بحضانة بمساكن شيراتون مصر الجديدة.
- مطلوب عمال وعاملات لمجموعة مستشفيات بمصر الجديدة والزمالك.
- وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى تعمل في مجال الأعمال الكهروميكانيكية.
- فرص عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر.
ونتابع الآن بالصور عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 30/11/2020 على مصر فايف.
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