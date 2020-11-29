وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة في 4 مدن

2020-11-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من بريدة، وجدة، والظهران، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب تجزئة أول (بريدة).

– مطور مستودع البيانات (جدة).

– مساعد مدير متجر (الظهران).

– مساعد مدير متجر (الدمام).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



