- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة في 4 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من بريدة، وجدة، والظهران، والدمام.
تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:
وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب تجزئة أول (بريدة).
– مطور مستودع البيانات (جدة).
– مساعد مدير متجر (الظهران).
– مساعد مدير متجر (الدمام).
التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة في 4 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.