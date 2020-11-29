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#وظائف هندسية شاغرة في الهيئة العامة للجمارك
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية/ وكالة الشؤون الهندسية.
– مدير برنامج/ وكالة الشؤون الهندسية.
– رئيس قسم المتابعة والتحكم/ وكالة الشؤون الهندسية.
– رئيس قسم التصاميم/ وكالة الشؤون الهندسية.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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