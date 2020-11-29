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#وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق الندوات والمؤتمرات.
– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ.
– مساعد إداري رابع.
– مساعد إداري أول.
– مساعد إداري ثانٍ.
– مساعد إداري ثالث.
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 20 ربيع الآخر 1442هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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