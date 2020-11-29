وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ايتوال للحلويات والمطاعم براتب 4500 جنية

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة مصر تعمل عن عدد من الوظائف الشاغرة بشركة ايتوال للحلويات والمطاعم،” فرع ايتوال شارع التحرير – ميدان الدقي – اقرب محطة مترو الدقي” لجميع المؤهلات و برواتب مجزية تبدأ من 2300 جنية إلى 4500 جنية، وذلك للعمل بفروع الشركة بالقاهرة الكبرى، ونستعرض الآن من خلال مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة ايتوال للحلويات والمطاعم

مطلوب أعضاء فريق، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب كاشير، مؤهل عالي مناسب، براتب يبدأ من 2300 جنية. مطلوب كابتن اوردر، جميع المؤهلات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب شيف شرقي وإيطالي، جميع المؤهلات، براتب يبدأ من 4500 جنية. مطلوب دليفرى، مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2300 جنية. مطلوب ويتر، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب استيوارد، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب متلقي طلبات، مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 2300 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

للراغبين في التقدم لوظائف شركة ايتوال للحلويات يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وخريجين، وخبرة وبدون، كما يشترط الموقف من التجنيد وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتيبس، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، والعمل 8 ساعات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة استمارة الوظائف الخاصة بشركة ايتوال للحلويات، ثم الحضور إلى العنوان التالي ” فرع ايتوال شارع التحرير – ميدان الدقي – اقرب محطة مترو الدقي” يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.