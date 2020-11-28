وظائف شاغرة للرجال في المديرية العامة لحرس الحدود

2020-11-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال).

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 45 عامًا.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب، ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.

– أن تتوفر لديه الخبرات المناسبة للوظيفة.

– اجتياز المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.

– سوف يتم استبعاد المرشحين غير المطابقين للبيانات المطلوبة.

التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:

وأوضحت المديرية، أنّ التقديم مُتاحٌ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



