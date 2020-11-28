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#وظائف شاغرة للرجال في المديرية العامة لحرس الحدود
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال).
شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 45 عامًا.
– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب، ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.
– أن تتوفر لديه الخبرات المناسبة للوظيفة.
– اجتياز المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.
– سوف يتم استبعاد المرشحين غير المطابقين للبيانات المطلوبة.
التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:
وأوضحت المديرية، أنّ التقديم مُتاحٌ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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