وظائف صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي

2020-11-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي بصريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص طب العيون.

– أخصائي أمراض النساء والولادة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص أمراض النساء والولادة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



