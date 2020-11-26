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#وظائف هندسية شاغرة في شركة غازكو
للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس مشروع”؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
شروط وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:
وأبرزت شركة غازكو، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:
وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م.
وأشارت شركة غازكو إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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