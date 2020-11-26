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#وظائف صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول علم الأوبئة (الظهران).
– طبيب عام/ الطوارئ (الأحساء).
– ممرض مساعد/ عام (عدد وظيفتين/ الظهران).
– ممرض أول/ رعاية القلب (الظهران).
التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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