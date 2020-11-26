وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2020-11-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول حسابات القبض والإصلاحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو المالية).

– أخصائي إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، اقتصاديات التنمية، العلاقات الدولية، إدارة المخاطر)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

