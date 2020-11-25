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#وظائف صحية شاغرة لدى التجمع الصحي الأول بالشرقية
للرجال والنساء من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الخفجي العام.
تفاصيل وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:
وأبرزت إدارة التجمع، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب نائب جراحة عامة.
– أخصائي علاج طبيعي.
– عالم مركز أبحاث.
– أخصائي مركز أبحاث/ مختبرات أبحاث.
– مساعد مختبر أبحاث.
التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية:
وأوضحت إدارة التجمع، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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