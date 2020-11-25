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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل
للعمل في محافظة الخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مساعد إستراتيجية/ الأعمال”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.
شروط وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م.
وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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