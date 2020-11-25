وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك

2020-11-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مفتش جودة: شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.

– مدير التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو إدارة المواد، أو الهندسة الصناعية، أو تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال).

– قائد مكتب الخدمات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم الفني في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



