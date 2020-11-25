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#وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن
من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تقني أسنان (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا معمل الأسنان.
– طبيب نائب أعصاب عناية مركزة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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