وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين

2020-11-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المستشار التنفيذي للتأهيل المهني (عدد وظيفتين).

– مساعد إداري.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



