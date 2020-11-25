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10 وظائف نسائية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “ممثلة خدمة الأسطول”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الغربية.
شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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