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#وظائف إدارية شاغرة في الجمارك السعودية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف التقني لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية).
– مدير إدارة عمليات الحلول الرقمية: شهادة الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أنظمة المعلومات)، أو ما يعادلها.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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