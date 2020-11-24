شكرا لقرائتكم 50 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في وزارة الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من المرتبة الخامسة وحتى التاسعة؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

تفاصيل وظائف وزارة الحج والعمرة:

وأبرزت الوزارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

الوظائف المتاحة للجنسين:

– محامٍ مساعد (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– مراقب خدمات (عدد 3 وظائف/ المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– مراقب حج وعمرة (عدد 10 وظائف/ المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– مراقب حج وعمرة (عدد 7 وظائف/ المرتبة السادسة/ جدة).

– مراقب خدمات (عدد 3 وظائف/ المرتبة السادسة/ المدينة المنورة).

– مراقب حج وعمرة (عدد 4 وظائف/ المرتبة السادسة/ المدينة المنورة).

– خطاط ورسام (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– باحث قضايا (المرتبة السابعة/ مكة المكرمة).

– باحث إحصاء (عدد وظيفتين/ المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

– محلل نظم أول (عدد 3 وظائف/ المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

– أخصائي تقنية معلومات (عدد 3 وظائف/ المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

– محامي (المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

الوظائف المتاحة للنساء:

– ناسخ آلة (المرتبة الخامسة/ مكة المكرمة).

– مساعد إداري (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– مصمم جرافيكس (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– مراقب إنشاءات (المرتبة السابعة/ مكة المكرمة).

– باحث تطوير موارد بشرية (المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

– مهندس معماري (المرتبة الثامنة/ مكة المكرمة).

– مساعد إداري (المرتبة التاسعة/ مكة المكرمة).

الوظائف المتاحة للرجال:

– ناسخ آلة (المرتبة الخامسة/ مكة المكرمة).

– باحث تدريب وابتعاث مساعد (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– مساح (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

– باحث قضايا مساعد (المرتبة السادسة/ مكة المكرمة).

شروط وظائف وزارة الحج والعمرة:

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– المتقدمون/ المتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــة) من الإعلان نهائيًّا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

– يشترط لشغل وظائف المراقبين إتقان إحدى اللغات التالية: (أردو- تركي- فارسي- أوزباكستاني).

التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 13/ 4/ 1442هـ؛ ويستمر حتى تاريخ 17/ 4/ 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



