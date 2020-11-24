وظائف هندسية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

2020-11-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الوسطى).

– مستشار الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الغربية).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

