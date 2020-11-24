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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة.
– أخصائي أول الصحة والسلامة والبيئة.
– مدير أول البنية التحتية البحرية.
– مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مدير مشروع.
– مشرف مصنع.
– مدير البيانات البيئية.
– مدير مساعد علوم الشعاب المرجانية.
التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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