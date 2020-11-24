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#وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في الهيئة الملكية بالعلا
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.
تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– برنامج تدريبي للخريجين (6 أشهر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السياحة والضيافة، علوم الكمبيوتر، الأمن السيبراني، المالية، إدارة أعمال، التسويق، الهندسة، التخطيط العمراني، علم الآثار).
– مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي.
– مسؤول خدمات الضيوف.
– مسؤول المرافق والصيانة.
التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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