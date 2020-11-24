وظائف شاغرة : آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري نوفمبر وديسمبر 2020

نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري نوفمبر وديسمبر 2020، الآف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، وذلك للعمل بالقطاع الخاص، ونتابع الآن على مصر فايف عرض اهم الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهري نوفمبر وديسمبر 2020. نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري نوفمبر وديسمبر 2020 تعلن شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني ” مصاري” حي الدبلوماسيين بالمقطم القاهرة، عن حاجتها إلى شغل الآف الوظائف الشاغرة بمرتبات مجزية، حيث تطلب شغل عدد 1000 وظيفة مندوب مبيعات، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط، وخبرة لا تقل عن سنة، للعمل بجميع المحافظات، براتب يبدأ من 3900 جنية. وتقدم الشركة للراغبين تامين صحي حكومي وخاص وتأمينات اجتماعية، ولمن يرغب يرجى الاتصال أو إرسال السيرة الذاتية على واتس آب : 01227352628 تعلن شركة تايجر لإعلانات الطرق ” أسيوط – شارع الهلالي – أبراج الحقوقيين” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، والوظائف المطلوبة كالتالي:- مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات، ويشترط مؤهل عالي من الجنسين، براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 5 عامل تركيبات، براتب يبدأ من 1200 جنية. مطلوب عدد 2 كهربائي، مؤهل متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 1200 جنية. ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01140402073 تعلن شركة ألترا للمنتجات الطبية ” أبنوب – عرب العوامر – المدينة الصناعية” عن حاجتها إلى شغل عدد 2 كيميائي، ويشترط بكالوريوس علوم من الجنسين، كما تطلب عدد 14 عامل إنتاج، ويشترط مؤهلات متوسطة، والراتب حسب المقابلة، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 4960500 وظائف آخري: شركة ملمارنيت وير للملابس الجاهزة والتريكو ” عزبة الجوهري – شبرا الخيمة” تعلن عن حاجتها الى شغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والوظائف المطلوبة كالتالي:- مطلوب عدد 10 مشرف، ويشترط مؤهل عالي، وان لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 100 عاملة خياطة، براتب يبدأ من 1500 جنية. مطلوب عدد 10 عامل نسيج، ويشترط مؤهل متوسطة، وان لا يزد السن عن 30 سنة. ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 42226946 تعلن شركة تساهيل لتمويل المشروعات ” شارع المحكمة الجديد – أسيوط” عن حاجتها إلى شغل عدد 40 أخصائي تمويل، من الجنسين، ويشترط ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 1750 جنية، بالإضافة إلى حافز متغير، وللراغبين في شغل الوظائف يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 0882324587

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