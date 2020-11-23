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2020-11-23 #وظائف صحية شاغرة في شركة تطوير التعليم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة. تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة: وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: – أخصائي سمعيات: شهادة البكالوريوس في تخصص السمعيات. – أخصائي علاج طبيعي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي. التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة: وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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