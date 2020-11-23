وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

2020-11-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كهربائي (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس فئة الخدمات العامة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



