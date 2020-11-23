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#وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة
للعمل في كل من جازان والطائف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني تعقيم مركزي (جازان).
– طبيب نائب أطفال (جازان).
– استشاري جراحة العظام (الطائف).
– طبيب نائب أول طب المجتمع (عدد وظيفتين/ الطائف).
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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