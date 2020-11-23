وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2020-11-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير التدقيق الداخلي (عدد 4 وظائف): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، وعلوم الكمبيوتر، والإلكترونيات).

– مشرف تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والعلاقات العامة).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



