وظائف صحية شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية

2020-11-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب استشاري مساعد أمراض دم.

– طبيب استشاري جراحة وجه وفكين.

– طبيب نائب مسالك بولية أطفال.

– طبيب نائب طب أعصاب.

– طبيب نائب قلب.

– طبيب استشاري طب أعصاب.

– طبيب نائب أشعة.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

