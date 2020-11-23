وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS السعودية في 3 مدن

2020-11-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف شاغرة تدريبية وفنية للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب طيران (الرياض).

– مدرب الملاحة (الرياض).

– مدرب علوم الطيران/ أرصاد جوية (الرياض).

– مدرب علوم الطيران/ إلكترونيات الطيران (الرياض).

– مدرب تدريب مهارة الملاحة (الظهران).

– مشرف أول الأسلحة/ التايفون (الطائف).

– فني خلية تدريب/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

