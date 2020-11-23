وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في مجموعة الفوزان القابضة

2020-11-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم جرافيك أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، أو الفنون)، أو المجالات ذات الصلة.

– مصمم رسم الخرائط: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، وتكنولوجيا الوسائط المتعددة).

التقديم على وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

