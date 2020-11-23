وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

2020-11-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير المراجعين الداخليين.

– مراجع داخلي.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

