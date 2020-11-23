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#وظائف إدارية شاغرة في شركة المدفوعات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المدفوعات السعودية- التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة المدفوعات السعودية:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة الأصول والتكوين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدير أداء تسويق المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة المدفوعات السعودية:
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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