تعرف على شروط التقديم لـ وظائف وزارة العدل

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران).

واشترطت وزارة العدل في المتقدم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يرفق نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وألا يكون ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة، وتمت دعوته للمقابلة ولا يكون كذلك ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.

كما تضمنت الشروط: أن يرفق المتقدم أو المتقدمة نسخة من السيرة الذاتية، ويرفع خلال التسجيل في الموقع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة، وبرنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص والسيرة الذاتية.

يذكر أن التقديم على هذه الوظائف إلكترونيّاً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت: (http://www.moj.gov.sa) متاح حالياً وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10/04/ 1442هـ.

وأوضحت وزارة العدل أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

