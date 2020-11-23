الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 18 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بشركات القطاع الخاص.

وتضمنت الوظائف ما يلي: “مشرف هندسي، مهندس مدني (العدد 7 وظائف)، مراقب طرق، مهندس حاسب، سائق معدة، حرفي (لحام)، مشرف إداري، أمين مستودع، مشغل معدات ثقيلة (العدد 3 وظائف)، وحارس أمن”.

وأضافت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي من (هنـا).

