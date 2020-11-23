- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال
متابعات الخليج 365 - الجبيل
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 18 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بشركات القطاع الخاص.
وتضمنت الوظائف ما يلي: “مشرف هندسي، مهندس مدني (العدد 7 وظائف)، مراقب طرق، مهندس حاسب، سائق معدة، حرفي (لحام)، مشرف إداري، أمين مستودع، مشغل معدات ثقيلة (العدد 3 وظائف)، وحارس أمن”.
وأضافت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي من (هنـا).
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.