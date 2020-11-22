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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تطوير البرامج والتطبيقات (الجبيل).
– مشرف اللحام والتصنيع (الجبيل).
– أخصائي خدمات المشتريات والمقاولات (الرياض).
– مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).
– مشرف أول الكهرباء (الجبيل).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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