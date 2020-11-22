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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع مدينة القدية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:
وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الإنشاءات، أو إدارة المشاريع)، أو أي مجال ذي الصلة.
– منسق/ تحرير فني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأدب الإنجليزي، أو الصحافة).
– مدير التقارير الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية، أو إدارة المشاريع، أو إدارة الإنشاءات)، أو ما يعادلها.
التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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