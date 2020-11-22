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#وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الراشد للأسمنت” في مدينة الدمام.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:
وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ميكانيكي صناعي.
– مشرف مصنع.
– محلل نظم أول.
التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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