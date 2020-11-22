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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.
تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد إداري ثانٍ (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مساعد إداري أول (للنساء/ الرياض).
– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ الرياض).
– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ الأحساء).
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 12 ربيع الآخر 1442هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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