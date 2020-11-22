وظائف إدارية وصحية شاغرة في شركة تطوير التعليم

2020-11-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز التربية الخاصة في كل من بريدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف دعم فني (بريدة).

– مساعد إداري (بريدة).

– أخصائي السمعيات (بريدة).

– أخصائي اللغة والكلام/ التخاطب (بريدة).

– أخصائي علاج وظيفي (بريدة).

– فني تقنية معلومات (الخبر).

– أخصائي سمعيات (الخبر).

– أخصائي بصريات (الخبر).

– أخصائي نفسي/ قياس وتشخيص (الخبر).

– أخصائي علاج وظيفي (الخبر).

– أخصائي علاج طبيعي (الخبر).

– أخصائي اللغة والكلام/ التخاطب (الخبر).

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



