وظائف شاغرة : مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن وظائف شاغرة بجميع المحافظات .. ننشر الشروط والمؤهلات المطلوبة ورابط التقديم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن عدد 1700 وظيفة شاغرة للعمل لدي المصلحة بجميع المحافظات، وذلك لسد العجز لديها في الوظائف الشاغرة المعلن عنها، ونظرا لأهمية تلك الوظائف لعدد كبير من الخريجين سواء الحاصلين على مؤهلات جامعية أو متوسطة، فإننا سوف نقوم من خلال السطور التالية ، استعراض الوظائف المطلوبة بكل محافظات الجمهورية ، وأيضاً المؤهلات ورابط ومواعيد التقديم على تلك الوظائف.

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظائف مصلحة الضرائب المصرية:-

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون لائقاً طبياً وأن يكون المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، ويتم إثبات محل الإقامة من بطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان عن هذه الوظائف.

3- أن يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفي منها.

4- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

5- سن المتقدم في تاريخ نشر الإعلان لا يزيد عن 27 عام.

رابط التقديم على وظائف مصلحة الضرائب المصرية:-

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بأنه يمكن التقديم على وظائف مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الالكتروني للتقديم على وظائف مصلحة الضرائب المصرية، ثم استيفاء كافة البيانات المطلوبة، معززة بالمستندات.

المستندات المطلوبة لوظائف مصلحة الضرائب المصرية:-

1- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

2- شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية حتى تاريخ نشر الإعلان.

ويمكن الاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة بالإعلان رقم 1 لسنة 2020 وظائف مصلحة الضرائب المصرية وذلك كما يلي:-