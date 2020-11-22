وظائف بعدة مسميات في البنك الإسلامي للتنمية

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر وظائف شاغرة للعمل في جدة، بعدة مسميات منها مدير أول التخطيط الاستراتيجي والاتصالات، ومنسق تنفيذي، وأخصائي إدارة مخاطر.

واشترط البنك على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، والمالية أو أي مجال ذي صلة بالوظيفة.

وأضاف البنك الإسلامي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).

