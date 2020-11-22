7 وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر 7 وظائف شاغرة للعمل بالمعهد في مدينتي الدمام ومحافظة الخفجي.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

– مدرب فني ثاني – ميكانيكي/الخفجي: دبلوم في التخصصات الهندسية أو الفنية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– أخصائي التدقيق الداخلي /الدمام: درجة البكالوريوس في تخصص المالية, تقنية المعلومات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي منها خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إشرافي وشهادات مهنية في مجال المراجعة الداخلية.

– خبير فني رافعة (معدات ثقيلة, معدات حفر) الدمام: درجة الدبلوم في التخصصات الفنية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

– مدرب فني أول – ميكانيكي /الخفجي: دبلوم في التخصصات الهندسية أو الفنية وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

– مقيم الوظائف الصناعية /الدمام: درجة البكالوريوس في تخصص , الهندسة الكيميائية, الهندسة الميكانيكية, الهندسة الكهربائية, أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال التقني لصناعة زيوت التشحيم التكرير.

وأوضح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).



