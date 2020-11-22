- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 7 وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر 7 وظائف شاغرة للعمل بالمعهد في مدينتي الدمام ومحافظة الخفجي.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:
– مدرب فني ثاني – ميكانيكي/الخفجي: دبلوم في التخصصات الهندسية أو الفنية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– أخصائي التدقيق الداخلي /الدمام: درجة البكالوريوس في تخصص المالية, تقنية المعلومات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي منها خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إشرافي وشهادات مهنية في مجال المراجعة الداخلية.
– خبير فني رافعة (معدات ثقيلة, معدات حفر) الدمام: درجة الدبلوم في التخصصات الفنية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
– مدرب فني أول – ميكانيكي /الخفجي: دبلوم في التخصصات الهندسية أو الفنية وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
– مقيم الوظائف الصناعية /الدمام: درجة البكالوريوس في تخصص , الهندسة الكيميائية, الهندسة الميكانيكية, الهندسة الكهربائية, أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال التقني لصناعة زيوت التشحيم التكرير.
وأوضح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 7 وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.