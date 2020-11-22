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2020-11-22 للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك عبد العزيز متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة ومشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442 هـ، وذلك للمواطنين فقط من خلال المسابقة الوظيفية. الوظائف المطلوبة : أطباء

استشاري صيدلي

أخصائيين غير أطباء ، مساعدين صحيين، فنيين. المستندات المطلوبة : الهوية المطلوبة ، المؤهل العلمي المطلوب ، الخبرات ، شهادة التأمينات الاجتماعية ، السيرة الذاتية ، شهادة التصنيف والتسجيل المهني “للوظائف الصحية” سارية المفعول . وأوضحت الجامعة أن موعد التقديم متاح بدءا من اليوم الأحد 7 / 4 / 1442 هـ، الموافق 22 / 11 / 2020 م ، وحتى يوم الخميس 11 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 26 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنا.



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