وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ايديال ستاندرد للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة ايديال ستاندرد احدي الشركات الرائدة في مجال الأدوات الصحية والعاملة في مصر منذ عام 1983، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بمصنع العاشر من رمضان، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المعلنة على مصر فايف.

وظائف شركة ايديال ستاندرد

مطلوب عدد 5 عامل تشغيل، و يشترط مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 27 سنة. مطلوب عدد 5 عامل إنتاج، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 2 ميكانيكي معدات مصانع ” صيانة معدات المصانع الهيدروليك”، و يشترط مؤهلات متوسطة وان لا يزيد السن عن 27 سنة. مطلوب عدد 2 كهربائي كنترول ” يعمل على اللوحات الكهربائية” و يشترط مؤهلات متوسطة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن متوسطة، وان لا يزيد السن عن 27 سنة، و توفر الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية و حوافز إنتاج شهرية و إضافي، بالإضافة إلى مواصلات و وجبات و منح للأعياد و صندوق عاملين، و لمن يرغب يرجي تعبئة استمارة الوظائف الخاصة بالشركة من خلال الرابط التالي ” وظائف مصنع ايديال ستاندرد“.