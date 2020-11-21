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وظائف شاغرة لدى شركة آركو للاستقدام
للرجال في كل من الجبيل والرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة آركو للاستقدام عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال في كل من الجبيل والرياض، وذلك بمسميات مدير مطعم، ورئيس الحسابات.
واشترطت الشركة على المتقدمين ما يلي:
- أن يكون من حمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات صلة بالوظيفة
- يشترط وجود خبرات سابقة.
وأضافت شركة آركو أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنا.
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