وظائف شاغرة لدى شركة آركو للاستقدام

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة آركو للاستقدام عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال في كل من الجبيل والرياض، وذلك بمسميات مدير مطعم، ورئيس الحسابات.

واشترطت الشركة على المتقدمين ما يلي:

أن يكون من حمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات صلة بالوظيفة

يشترط وجود خبرات سابقة.

وأضافت شركة آركو أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنا.