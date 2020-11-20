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2020-11-20 #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية: وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مهندس مبيعات أول. – مهندس أول تقنية طبية. – مهندس خدمة العملاء. – رئيس القسم القانوني. – أخصائي مبيعات. – مشرف تركيبات/ مشروع المترو. – مهندس تركيب الموقع/ مشروع المترو. التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية: وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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